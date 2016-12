Supercoppa, Chiellini "rammaricato", Dybala cita Jordan

Roma, 24 dic. (askanews) - "Resta il rammarico per la sconfitta ai rigori. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento". Giorgio Chiellini commenta in modo amaro la sconfitta nella supercoppa subita dalla Juventus ad opera del Milan. "Nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata - aggiunge il difensore su Instagram -. Eravamo lì per vincere, vorrà dire che trascorreremo le Feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti al Milan", conclude rivolgendo "a tutti tanti auguri di buone feste". Sceglie Instagram anche Paulo Dybala protagonista in negativo con il rigore sbagliato. L'argentino cita Michael Jordan: "Ho sbagliato più di 9 mila tiri in carriera - è la frase del celebre cestista americano utilizzata dall'attaccante bianconero - ho perso almeno 300 partite. 26 volte ho creduto di realizzare il tiro della vittoria e ho sbagliato. Ho sbagliato più e più e più volte nella mia vita. Ed è per questo che ho avuto successo".