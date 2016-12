Roma, 29 dic. (askanews) - SuperGallinari nella notte Nba. L'azzurro regala la vittoria a Denver con un tiro decisivo a 27" dalla fine. Per il Gallo 18 punti, miglior realizzatore dei Nuggets. Riparte Golden State. Curry segna 28 punti, Durant è protagonista in una partita in cui i Warriors si dimenticano del ko di Natale a Cleveland e superano Toronto con DeRozan e Lowry autori rispettivamente di 29 e 27 punti. Chicago trova la seconda vittoria consecutiva battendo Brooklyn con 40 punti di Butler. Charlotte, ancora priva di Belinelli asfalta Orlando sul proprio campo. Decisivo Walker con 21 punti. I Bucks centrano la seconda vittoria nelle ultime 3 gare andando a vincere a Detroit. A trascinare la squadra di coach Kidd ci pensano Antetokounmpo (23 punti, 8 assist e 5 rimbalzi) e Parker (31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist). Quarta sconfitta di fila di Indiana che cade a Washington con 36 di Wall e nonostante i 34 di George. Continua il periodo no dei Clippers che cade a New Orleans. Ad Atlanta la spuntano gli Hawks dopo i tempi supplementari mentre San Antonio passano sui Suns con 27 di Aldridge. Arriva il primo ko dopo quattro vittorie di fila per Sacramento battuta a Portland nonostante i 28 di Cousins. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba: Washington Wizards-Indiana Pacers 111-105 Orlando Magic-Charlotte Hornets 101-120 Atlanta Hawks-New York Knicks 102-98 Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 94-119 Chicago Bulls-Brooklyn Nets 101-99 New Orleans Pelicans-L.A. Clippers 102-98 San Antonio Spurs-Phoenix Suns 119-98 Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 105-103 Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 102-89 Golden State Warriors-Toronto Raptors 121-111.