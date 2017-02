Super G: delude l'Italia, oro al canadese erik Guay

Roma, 8 feb. (askanews) - Delusione per l'Italia nel superG. Il migliore degli azzurri è stato Dominik Paris che ha chiuso con il nono tempo in in 1.26.40, poco più indietro Peter Fill in 1.26.49 . Poi ci sono Mattia Casse in 1.27.29 ed Emanuele Buzzi in 1.27.54. Il nuovo campione del mondo è il canadese Erik Guay in 1.25.38 davanti al norvegese Kjetil Jansrud in 1.25.83 e bronzo all'altro canadese Manuel Osborne-Paradis in 1.25.89.