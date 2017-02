Roma, 25 feb. (askanews) - Colpo esterno a sorpresa dell'Atalanta che vince al San Paolo 2-0 contro il Napoli grazie ad una doppietta del gioiellino di proprietà della Juventus Caldara. Gioca meglio la squadra di Gasperini che in campo tiene scacco agli undici di Sarri. Per gli orobici prima del vanatggio del difensore al 28' uno solo spavento, la punizione di Insigne. Nella ripresa entra anche Milik e l'Atalanta resta in dieci per l'espulsione di Kessie, doppia ammonizione, ma proprio due minuti dopo il rosso arriva il raddoppio di Caldara su assist di Spinazzola.