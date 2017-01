Su Sky Tg24 speciale 'Tiziano Ferro: è finita un'epoca'

Roma, 5 gen. (askanews) - Da nuovo tour al suo rapporto con l'amore, Tiziano Ferro si racconta a 360 gradi nello speciale di Sky TG24 HD "Tiziano Ferro: è finita un'epoca". Il programma, a cura di Flavio Natalia, sarà in onda domani 6 gennaio alle 21.30 (e in replica sabato 7 alle 15.30) sui canali 100 e 500 di Sky e su Sky TG24, canale 50 del Digitale Terrestre.

A cinque anni dal precedente lavoro in studio, il cantautore spiegherà come è nato il suo nuovo album, "Il mestiere della vita" e ripercorrerà la sua lunga carriera, dai primi passi come corista fino al successo internazionale. Si parlerà anche del nuovo tour negli stadi e della vicenda del secondary ticketing. Spazio anche all'amore, con una risposta sorprendente sul matrimonio: "Non pensavo sarei mai stato in grado di poterlo fare. Adesso che si può fare devo dire che spesso ci penso. Cinque anni fa, forse perché lo vedevo impossibile, avrei risposto 'mah, non vedo perché', invece oggi quasi quasi ". "Spero solo - chiosa Ferro ridendo - di non infilarmi in qualche storia solo per farlo, perché poi si fa quella fine lì!".