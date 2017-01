Roma, 19 gen. (askanews) - Stop alle spese folli in Cina. La Cfa, la Federcalcio di Pechino, ha annunciato 18 nuove norme per dare una stretta ad una situazione che stava sfuggendo di mano. Ridotti da cinque a tre gli stranieri che si possono vedere contemporaneamente in campo con l'obbligo di mettere in distinta due under 23 di cui uno titolare. Ogni club dovrà contribuire con il 15% annuo delle proprie spese al vivaio con una tassazione speciale, sempre destinata ai giovani, per gli acquisti di giocatori che superano una certa cifra. Tutte le squadre del massimo campionato dovranno avere obbligatoriamente tre gormazioni giovanili (under 19, under 17 e under 15). Le norme sono state inserite dall'Amministrazione generale dello Sport che a inizio anno annunciava l'introduzione di un tetto agli ingaggi "per tenere sotto controllo quelli che stanno diventando investimenti irrazionali" da parte di club che "bruciano soldi con calciatori stranieri ingaggiati con stipendi eccessivi"