Spalletti: "Stadio una opportunità, non una minaccia"

Roma, 6 feb. (askanews) - "Se sono intervenuto è perché penso sia giusto così". La vigilia di Roma-Fiorentina, che chiude la ventitreesima giornata di serie A è l'occasione per tornare a parlare di stadio in casa Roma. Luciano Spalletti puntualizza: "Non capisco perché ciò che in tutto il mondo è visto come opportunità da noi sia una minaccia. Quando vado a Londra ci sono dieci stadi ed investitori di tutto il mondo. Chiaro che ci sono delle regole ma queste persone vanno ascoltate. Anche quando vado nei paesi con meno potenzialità, io trovo stadi più adeguati dei nostri. Un venetuale invito della Raggi? A parlare con lei ci deve andare il presidente e il dg, quelli competenti per questo confronto. Io, come ho detto prima, devo fare meglio il mio lavoro, perché lo posso fare ancora meglio". Domai arriva la Fiorentina: "Ha passato un momento di difficoltà come è successo a tanti, però ora sta molto bene. Sono stati bravi a riorganizzarsi, hanno ritrovato la condizione di qualche calciatore forte. Ora sono una squadra forte". Una vittoria per tornare al secondo posto e per continuare a credere che la lotta scudetto sia aperta. "Noi dobbiamo rimanere attaccati a tutto ciò che è possibile. "Il Napoli ha fatto vedere che calcio vuole fare, va a chiedere giocatori per quel calcio lì, il presidente e la città sono ambiziosi. La Juve è avanti sotto tutti gli aspetti, è l'unica con lo stadio. Anche a Napoli sento parlare di stadio ed è corretto così. Sono due squadre forti. Essere in loro compagnia vuol dire essere una squadra forte". Una incognita può essere lo stato del campo dopo Italia-Galles di rugby. "Ci si è messo un po' anche il tempo, piove e non sarà un buon campo. Sotto l'aspetto della goduria del confronto, sono convinto che sarà godibile lo stesso perché sono due squadre forti. Abbiamo la massima disponibilità nel riuscire a sistemare. Questa addizione di eventi non aiuta".