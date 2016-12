Spalletti: "Se lavoriamo tutti uniti ogni giorno è Natale"

Roma, 23 dic. (askanews) - Il tecnico della Roma Luciano Spalletti ai microfoni di "Roma Radio" lancia già la sfida per l'anno nuovo, tracciando anche le linee guida. "Se riusciremo ad essere uniti e coinvolti in quello che ricerchiamo, possiamo fare in modo che sia tutti i giorni Natale - spiega il tecnico giallorosso - dipende da quella che è la nostra volontà di stare insieme e lavorare per un unico obiettivo". "E' un bel Natale per la Roma perché ieri c'è stato uno stadio festante, abbiamo giocato una buona partita, abbiamo lavorato nella maniera corretta. Che poi era il succo di quanto ci siamo detti dopo Torino. Ci siamo detti di non farci travolgere dalla sconfitta (con la Juve ndr), perché non si doveva buttare via tutto. E infatti è stato così. Oggi è tutto l'opposto di quello che ti poteva sembrare otto giorni fa" coclude Spalletti.