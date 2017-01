Spalletti: "Sampdoria? Un'insidia. Cessione Paredes? Mai chiesta"

Roma, 28 gen. (askanews) - "Più vicini alla Juventus? Noi facciamo sul serio, i calciatori fanno sul serio e la gente lo ha notato. Questa cosa qui ci ispira. Squadra seria che fa le cose sul serio". Alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria Luciano Spalletti lancia la sfida alla capolista Juventus, non dimenticando però i prossimi avversari: "Giampaolo è in gamba e la Sampdoria rappresenta per noi un'insidia. Nelle due sfide precedenti di quest'anno (andata di campionato e Coppa Italia), siamo riusciti a vincere ma con difficoltà. Abbiamo più qualità, siamo riusciti a metterla in pratica, abbiamo calciatori più forti: abbiamo sfruttato il fattore Roma. Loro nella ripetitività delle esercitazioni riescono a farlo in un attimo e renderlo produttivo in un attimo. Per noi è un momento particolare, perché non possiamo lasciare punti per strada. Dobbiamo tentare di vincere anche questa volta ma abbiamo un avversario tosto davanti".

Per Spalletti il filo conduttore che serve per mantenere la scia della Juventus è la professionalità: "Dobbiamo essere bravi a lavorare bene se vogliamo avere un futuro importante. Lavorare seriamente e riuscire a costruire qualcosa di forte. I giocatori questo lo sanno". Poi gli viene chiesto se non sia stato un errore non passare prima dalla difesa a quattro a quella a tre: "Se alla fine i punti sono questi, e siamo in una buona posizione, allora si puà anche accettare. La difesa a 4 è una cosa che si può tornare a fare, soprattutto con la rosa a disposizione. L'essenziale è che la squadra abbia un equilibrio. Ora si va avanti così, trovano soddisfazione nel fatto di non prendere gol. Siamo nelle condizioni di creare sostanza ed equilibrio alla squadra, di creare problemi agli avversari a farci gol. Bisogna rafforzare quest'attenzione su questo lavoro che fanno i difensori".

Poi si parla di Florenzi, che è quasi pronto a tornare dopo il grave inofrtunio: "Florenzi dalla prossima settimana inizia ad allenarsi con la Primavera, siamo tutti contenti. Per il resto sono tutti a disposizione". Infine sulla cessione di Paredes: "Ho chiesto la cessione di Paredes? No. Se poi c'è un'analisi delle dinamiche di mercato e delle volontà del giocatore, queste vanno chieste o alla società o al giocatore. Io non ho chiesto la cessione di Paredes".