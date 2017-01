Spalletti: "Ripartire dal buon 2016 per vincere qualcosa"

Roma, 5 gen. (askanews) - Suona la carica Luciano Spalletti in vista del nuovo anno. L'allenatore della Roma ai microfoni di Sky Sport punta ad un 2017 che porti in bacheca anche qualche successo: "Nel 2016 abbiamo fatto dei numeri importanti e adesso dobbiamo essere bravi a partire da quei dati e metterci qualcosa in più utilizzandoli come base. L'obiettivo è quindi superare il 2016 e quindi in quel caso saremo molto vicini al vincere qualcosa". "Abbiamo iniziato ad allenarci subito al massimo ed entrare nell'ottica che dal 1° gennaio ci sono a disposizione 365 mini-trofei - continua Spalletti - non devono esistere giorni precedenti o successivi. Dobbiamo lavorare con l'avidità di vincere ogni giorno". Quando gli viene chiesto se è favorevole a giocare durante le festività natalizie come in Inghilterra, risponde: "I calciatori credo siano sicuramente d'accordo perché è quello che a loro piace fare e a loro però piace il contatto con il pubblico, quindi sarebbe fondamentale per me avere degli stadi adeguati in cui possano venire senza problemi anche famiglie con bambini e quindi sarebbe bello giocare anche a Natale. Quindi per me la differenza sarebbe il pubblico e se guardiamo ai dati dei turni infrasettimanali, si nota che non c'è tanta affluenza".

Per Spalletti sarà fondamentale fare un salto di qualità in trasferta rispetto al 2016 a cominciare dal prossimo impegno di campionato in casa del Genoa: "Dobbiamo avere personalità sui campi difficili altrimenti per noi sarà molto dura. Contro il Genoa sarà una gara difficile, soprattutto all'inizio dove dovremmo essere bravi a reggere l'impatto fisico dei primo minuti". Infine parla di mercato: "Questo è un tema delicato e voglio cominciare a dire che la squadra sta bene così come è. Molto hanno detto che siamo pochi in rosa per affrontare la stagione quando entrerà dal vivo ma io sono sicuro che riusciremo a sopperire ai problemi come abbiamo già fatto tra l'altro in questa prima parte di stagione" conclude Spalletti.