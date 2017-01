Roma, 18 gen. (askanews) - E' una vigilia di Coppa Italia can fari puntati sul mercato per Luciano Spalletti. Domani sera i giallorossi ospitano la Sampdoria per giocarsi l'accesso ai quarti di finale, ma la maggior parte delle domande per il tecnico toscano è sul mercato: "Io credo di avere una rosa forte e mi va bene così. Però se un calciatore va via dobbiamo sostituirlo visto che affronteremo un periodo in cui giocheremo tante partite. Ma non cerchiamo 'apprendisti', ci serve un giocatore dal rendimento sicuro, pronto, che è dentro il nostro calcio e nella mentalità della squadra che deve vincere le partite. Se possibile ci serve un calciatore così, con questo profilo, un centrocampista offensivo, attaccante esterno". "Io alla società ho chiesto un solo calciatore - continua Spalletti - e se fosse italiano sarebbe un valore aggiunto".

Poi si passa alla sfida di Coppa contro la Sampdoria: "L'incontro di domani è da dentro o fuori e quindi non possiamo permetterci di fare esperimenti. La Roma ha bisogno di vincere perché poi ti senti più sicuro, più forte. Noi non siamo nelle condizioni di dire che domani si fa giocare chi ha giocato poco. Si fa giocare chi vince, chi porta a casa la vittoria. Noi abbiamo bisogno di serietà assoluta per la Roma, questo bisogna fare per crescere, e noi ultimamente siamo sulla buona strada. Domani dobbiamo portare a casa il risultato". Infine si sofferma su Edin Dzeko: "Il fatto del minutaggio è corretto - dice Spalletti - e io l'ho sempre punzecchiato. Lui mi ha detto 'perché mister come mai quando gioco bene non fanno dei titoli su di me e quando gioco male e sono molle si?'. La chiave fondamentale è quella di non accontentarsi. Lui ha giocato delle partite splendide. Ad Udine ha fatto una buona partita anche se ha sbagliato alcune occasioni. L'obiettivo è richiamare la squadra a non accontentarsi. Io gli ho detto che quando gli capitano 5 occasioni e fa due gol non deve accontentarsi".