Roma, 24 feb. (askanews) - Dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League non benevolo per la Roma che andrà a giocarsi la qualificazione contro il Lione, Luciano Spalletti commenta con ironia l'accoppiamento con la squadra francese. "L'urna devo dire che è stata coerente: con noi è sempre molto attenta" dice il tecnico giallorosso. POi torna serio: "E' un sorteggio difficile però siamo felici di accettare questo confronto di alto livello. Queste gare le giocheremo in un periodo concentrato di tante sfide di alto livello, per cui dovremo stare attenti. Il Lione è una squadra che ha giocatori forti, qualità individuali, tecnica in velocità, non danno mai riferimenti. Lacazette e Tolisso sono giocatori di primo piano come ne abbiamo noi. Dobbiamo essere la Roma" conclude Spalletti.