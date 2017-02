Spalletti: "Lazio avversario forte e costruito bene"

Roma, 28 feb. (askanews) - Sale l'attesa in casa Roma per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio in programma domani sera. L'allenatore giallorosso è consapevole della forza della Lazio: "Secondo me sono costruiti bene come squadra, forse l'unico dubbio poteva essere l'allenatore. In questo periodo però ha dimostrato di non essere un rincalzo ma un tecnico che può ambire a squadre di alto livello, per cui abbiamo di fronte un avversario forte". Dopo la vittoria in campionato a San Siro contro l'Inter, la Roma arriva carica alla sfida contro i biancocelesti: "A queste gare non sappiamo mai come ci arriviamo, però sappiamo come uscirne. Possiamo determinarlo nella partita. Noi abbiamo questo davanti, vogliamo uscirne bene. Loto giocheranno come sanno, la nostra avversaria non l'ho vista cambiare spesso il suo modo di essere. Ogni ripartenza è fatta di corsa e qualità. Hanno giocatori di forza fisica, di velocità, di impatto e di tecnica. Saranno squadra e noi dovremo fare altrettanto mettendoci qualcosa in più perché vogliamo vincere", ha concluso Spalletti.