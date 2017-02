Spalletti: "I nostri avversari hanno tutti la maglia bianconera"

Roma, 11 feb. (askanews) - "I nostri avversari hanno tutti le maglie azzurre e bianconeri, se perdiamo punti li perdiamo con loro". Vietati cali di concentrazione alla Roma di Luciano Spalletti alla vigilia della partita con il Crotone. E' la sintesi di tutto, se perdiamo contro il Crotone o non vinciamo, ha fatto risultato o ha vinto la partita la Juventus e il Napoli". Febbraio sarà un mese decisivo per la Roma: "Ci stiamo arrivando bene. La squadra ha trovato dei calciatori che ci permettono dei cambi". Una battuta anche su Nainggolan ed il video che lo ha visto protagonista ("Odio la Juve"): "Sono bischerate dette fuori da un bar. Ha parlato con due sciacalli che possono aver modificato il discorso, l'hanno portato loro a dire quelle cose. Sciacallo è anche chi usa queste cose in maniera distorta. Il ragazzo è pulito, e lo sanno tutti anche nello spogliatoio. Ha uno stile di vita regolare e nei giorni liberi fa quello che vuole. Radja l'equilibrio lo trova nel forte sempre". Sul suo futuro "Non devo firmare il contratto, devo meritarlo. Obiettivi? Devo meritarmi la Roma, non lasciarla scappare e per farlo devo vincere". Complimenti a chi ha fatto tornare il derby in notturna: "Dobbiamo comportarci bene e rendere lo stadio un posto bellissimo. Il clima di tensione che si crea fuori crea tensione anche ai giocatori che non fanno venire le mogli allo stadio. Finché i figli non sono in tribuna tranquilli io non entro in campo e non gioco la partita. Dobbiamo seguire l'esempio di Germania e Inghilterra".