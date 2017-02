Roma, 25 feb. (askanews) - Domani sera a San Siro lo scontro diretto per la Champions League tra Inter e Roma. Nella conferenza stampa della vigilia Luciano Spalletti presenta la delicata sfida contro i nerazzurri di Pioli che da quando è lui alla guida la squadra ha cambiato marcia: "Se vediamo il calendario ci si accorge che è un periodo intenso ma dobbiamo per forza pensare ad una gara aalla volta. Sicuramente non cadremmo nel 'tranello' del 'una partita è più facile rispetto all'altra'. Sono tutte difficili. Pioli è un ottimo allenatore ed è riuscito a trovare i giusti equilibri cambiando anche qualcosa tatticamente. L'Inter è forte e vince da tanto. Noi, però, siamo pronti ad affrontare una squadra vincente come quella nerazzurra". Per Spalletti non sarà solo una sfida sugli esterni con ma a tutto campo: "Candreva e Perisic sono forti però credo che anche Peres andrà spesso a dare fastidio a D'Ambrosio. Sarà un duello 'uomo contro uomo' su tutto il campo. Questi sono duelli importanti, ma non sono gli unici".

Ovviamente non poteva mancare la questione stadio, il giorno dopo aver avuto l'ok per la costruzione del nuovo impianto dalla Giunta Raggi: "E' un traguardo straordinario. Quando una personalità come il sindaco si adopera in un confronto del genere, riuscendo poi a trovare la soddisfazione di tutti, vuol dire che ha lavorato al meglio, ha fatto il massimo. Tutto questo porta forza all'intera città, è una soluzione corretta". "Lo stadio è un obiettivo che tutte le società vogliono raggiungere - continua il tecnico giallorosso - è questo che fa la differenza tra il nostro calcio e l'estero. Crea posti di lavoro e avvicina ancor più persone a questo movimento. Noi avremo maggiori responsabilità". La Roma in questa stagione ha avuto più rigori di Inter e Napoli: "Sembra sia stato realizzato un lavoro ad hoc per questo, ora vedremo in futuro. L'anno scorso abbiamo usufruito di un solo rigore, ma nessuno di noi ha parlato" spiega Spalletti. Infine gli viene chiesto se farebbe uno scambio Dzeko-Icardi: "No, tengo i miei. Non voglio fare questi discorsi. Lui è il nostro centravanti, lo tengo assolutamente".