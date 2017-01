Spalletti: "Dopo ko di domenica mi aspetto giusta reazione"

Roma, 31 gen. (askanews) - "Dopo quanto accaduto domenica domani dobbiamo vincere. Io mi aspetto che ci sia la giusta reazione da parte della squadra". Luciano Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia del match di Coppa Italia contro il Cesena, ritorna sula sconfitta di campionato contro la Sampdoria: "In confronto alle altre squadra non abbiamo perso niente. Siamo rimasti fortissimi, l'unica differenza sono i tre punti persi a Genova". Nonostante il Cesena sia un avversario abbordabile, Spalletti non si fida: "Quello che i giocatori devono sapere è che hanno eliminato l'Empoli e hanno vinto in Casa del Sassuolo. Camplone già da calciatore era uno di quelli tosti. Dà sostanza alla squadra e si affida alle ripartenze di giocatori forti, ha questa velocità e imprevedibilità negli uomini offensivi. Troveremo undici calciatori che triplicheranno quelle che sono le loro forze. Se non la sapremo preparare bene faremo come gli altri. Non c'è differenza se non non c'è il massimo della disponibilità e dell'attenzione". Inevitabilemente poi le domande vertono sul mercato e soprattutto sui 'casi' delle cessioni di Paredes e Gerson: "Paredes mi ha detto che vuole rimanere e questa risposta mi ha fatto molto piacere. Non abbiamo cercato di dare via nessuno e mi sta bene che non sia stato preso nessuno. E' venuto Grenier perché è partito un giocatore, abbiamo sfruttato l'occasione perché secondo noi ci farà vedere qualità che aveva lasciato intuire nel Lione. Su Gerson invece è stata fatta una valutazione corretta. Gli è stata data la possibilità di far vedere il suo valore. Poi c'è quello che è il contatto del ragazzo, le trattative del ragazzo con la squadra e non so cosa sia successo. Come sapete è un po' in stand-by, ci sta che possa tornare".