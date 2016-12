Spalletti: "Contratto? Faremo bilancio a fine anno"

Roma, 21 dic. (askanews) - Battere il Chievo per mettersi alle spalle la sconfitta di Torino con la Juventus. Ultimo turno dell'anno per la Roma di Spalletti. "Quella di Torino è una sconfitta che fa male però poi va fatto una valutazione obiettiva". Nello spogliatoio si sono analizzate le motivazioni: "è venuto fuori un discorso molto bello, con prese di coscienza della situazione attuale: noi non dobbiamo buttar via in 5 minuti per una sconfitta. La sconfitta dà fastidio ma loro devono rimanere convinti, deve rimanere intatta l'autostima che hanno fatto e per quello che possono fare". Si volta pagina, si pensa al Chievo: "Sono una squadra corta, fuorigioco alto: hanno giocatori come Pellissier, Meggiorini, Floro Flores, ci sono attaccanti forti. La squadra deve essere attenta sulle verticalizzazioni improvvise, esser brava a dar seguito in velocità alle azioni, perché se fai un possesso palla di poca qualità loro ti saltano addosso e portano giocatori intorno alla palla e diventa difficile uscire". Inevitabile tornare sulle sue dichiarazioni: "Vado via se non vinco". Spalletti precisa: "Io ho detto le stesse cose che ho detto precedentemente, voi forse gli avete dato un taglio diverso. A fine anno bisogna per forza rifare l'inventario della situazione. Si vede cosa si è portato a casa e i presupposti di crescita. Visto che non ho vinto nulla facciamo 5 anni di contratto, è meglio così? Per me no, sembra scorretto. Io voglio portare a casa un risultato". Contro il Chievo una partita piena di insidie. "Contro Cagliari e nel finale di Bergamo non dovevamo perdere punti e lo abbiamo ribadito nel discorso post Juve, e non dobbiamo perdere punti domani sera".