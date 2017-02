Spalletti: "Con il Torino vale solo la vittoria"

Roma, 18 feb. (askanews) - Vigilia di campionato per la Roma che domani affronta il Torino alle 18 allo stadio Olimpico. I giallorossi arrivano dalla quaterna segnata al Villarreal, Spalletti evidenzia la forza del gruppo: "Abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori che può evidenziare la sua forza in tutte le competizioni. Non si può dire che qualche partita non eravamo al massimo perché ci mancava qualcuno. A noi non manca niente. Quella con il Villarreal era una partita difficile, ora si fanno i muri. Difficilmente le squadre italiane sono andate a vincere 4-0 in un campo avverso o andare li a pigiare sul 2-0 per fare un risultato migliore. Dobbiamo avere questo rapporto con le competizioni". Una Roma crescita molto rispetto all'andata. "Il modo di essere modifica il nostro cammino in campionato. Sarà una partita difficilissima che dobbiamo vincere assolutamente. Non abbiamo altri risultati se non la vittoria". Salah, Perotti e Paredes potrebbero partire da titolari, "devo togliermi qualche dubbio". Auguri al cinquantenne Baggio: "Oltre le belle giocate e i gol non ha macchie, è puro. Ha fatto tunnel e gol a tutti, lo hanno sempre apprezzato tutti non ha mai sforato nella presunzione". Un commento anche sul ritorno di Zeman: "Sono contento sia tornato e farà vedere la sua qualità". Sarri-De Laurentiis? "Io guardo a casa mia". Se andrà via Allegri sarà sicuramente il prossimo allenatore della Juve? "Non lo so. Piuttosto: entriamo in campo per Florenzi".