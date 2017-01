Roma, 21 gen. (askanews) - Spalletti avverte il campionato alla vigilia della partita con il Cagliari: "Non siamo quelli del girone d'andata, anche se domani troveremo un Cagliari in salute. Rastelli è un ottimo allenatore. Noi, però, vogliamo far vedere che siamo cresciuti. Il pareggio fu comunque giusto, noi probabilmente da quel risultato abbiamo capito tante cose, perché siamo cresciuti". Non si guarda al mercato ma... "a livello numerico siamo a posto. Se arrivasse un giocatore importante, beh... saremmo contenti. Altrimenti non c'è alcun bisogno". Loda Nainggolan che vale quanto Pogba, aspetta Vermaelen e per guardare alla Juventus, analizza le sue sensazioni: "Io ho solo una sensazione, ovvero che noi tutti stiamo facendo sul serio. Questo si respira quando siamo fuori da Roma. Molti tifosi erano al proprio posto nell'ultima partita, ma anche se sono assenti capiscono quello che stiamo facendo. Siamo una squadra seria che sta facendo le cose seriamente".