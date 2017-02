Spagna: scontri prima di Alaves-Barcellona, un tifoso grave

Roma, 11 feb. (askanews) - Scontri tra tifosi prima di Alaves-Barcellona, gara giocata oggi pomeriggio e vinta dalla squadra di Luis Enrique per 6-0. A riportare la notizia degli incidenti è la stampa locale che parla di circa 50 ultras della squadra di casa, incappucciati e armati di bastoni e sbarre, hanno aggredito una ventina di sostenitori ospiti in un bar nei pressi della stazione della città. I media baschi parlano di diversi feriti, tra cui uno in maniera grave. Un solo arresto, un giovane di 19 anni. Sia l'Alaves che il Barcellona hanno emesso un comunicato per condannare l'accaduto e la società di Vitoria si "è messa a disposizione delle autorità e, nel caso in cui le persone coinvolte dovessero risultare nostri abbonati, sara' pronta a prendere i provvedimenti del caso. Da sempre difendiamo i valori dello sport". In una nota ufficiale il Barcellona "condanna gli incidenti di Vitoria prima della partita con il Deportivo Alaves. Il club rifiuta ancora con maggior fermezza ogni qualsiasi comportamento violento e confida che le autorità competenti possano accertare l'origine e gli autori di questi fatti prima possibile".