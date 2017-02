Sousa: "Ko Roma? Quando perdi è normale che ci siano le critiche"

Roma, 10 feb. (askanews) - La Fiorentina è pronta a cancellare la pesante sconfitta di Roma, ospitando al "Franchi" l'Udinese. Il tecnico della viola Paulo Sousa, in conferenza stampa, spiega come si riparte dopo un pesante 4-0: "Dobbiamo capire le dinamiche che invece possono influire positivamente al nostro gioco. L'Udinese è forte fisicamente ed è brava anche in contropiede, noi dovremo essere bravi a superare i blocchi difensivi. Ho un gruppo straordinario e nessuno è stato contento del risultato di domenica, anche nei momenti di difficoltà serve attaccare per vincere la partita, è la mia mentalità. Anche durante la sconfitta, non ha senso abbassarsi ed evitare di prendere gol".

Sousa, poi, prima lancia una piccola frecciatina: "Sappiamo che quando c'è una sconfitta le critiche arrivano, è normale" e poi parla della situazione infortuni "Saponara è arrivato qui già infortunato e si sta ancora integrando mentre Kalinic ha fatto tutti gli allenamenti col gruppo. E' possibile che vengano convocati entrambi". Infine parla di Sanchez, che il tecnico viola sta schierando in difesa: "Su di lui sono stato chiaro, stiamo lavorando da un bel po' di tempo. Deve migliorare ovviamente, in allenamento stiamo cercando di creare situazioni che possano aiutarlo, ci dà una mano in determinate circostanze ma deve sicuramente migliorare nell'interazione con gli altri compagni della difesa".