Sousa: "Dobbiamo sfruttare al massimo i loro problemi in difesa"

Roma, 31 gen. (askanews) - E' già tempo di campionato per la Fiorentina che domani sarà impegnata nel recupero della 19esima giornata contro il Pescara, sfida saltata lo scorso 8 gennaio per neve e ghiaccio. I viola cercheranno di cancellare il pareggio casalingo contro il Genoa: "Nella prima parte del campionato - dice Paulo Sousa in conferenza stampa - loro hanno giocato molto bene, quindi dobbiamo fare attenzione. Certo, hanno sempre avuto tanti problemi difensivi ma creavano molto con una bella qualità di gioco. Adesso secondo me hanno ritrovato il gioco, ma non i risultati. Dovremo stare attenti dietro, sappiamo che ci creeranno delle difficoltà. E dovremo sfruttare al massimo le loro difficoltà dietro. Spingendo e creando alla ricerca dei tre punti, li vogliamo fortemente". Il tecnico della Fiorentina però ha tanti dubbi di formazione: "Tatarusanu non si è allenato per una lomalgia e quindi giocherà quasi sicuramente Sportiello. Saponara è un ottimo calciatore e lo stiamo valutando fisicamente, quando sarà pronto cercheremo di integrarlo il più in fretta possibile: così ci può aiutare da subito sfruttando le proprie caratteristiche. Kalinic ha ricevuto una botta al ginocchio con la Juve, lo abbiamo poi recuperato per Napoli. Dopo la sfida con il Genoa non stava benissimo, vediamo come e quanto oggi si può allenare. Chiesa ha una distorsione alla caviglia, non è gonfia, ma ha dolore. Avendo tante partite la mia idea è lavorare su di lui a bassa intensità e poi vedere per domani. Giocando sul dolore può darci una mano".