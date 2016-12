Sousa: "Dobbiamo essere competitivi dall'inizio alla fine"

Roma, 21 dic. (askanews) - Vigilia di Fiorentina-Napoli per il tecnico viola Paulo Sousa che chiede ai suoi di uscire dal momento di difficoltà. "Rispetto alla scorsa stagione il Napoli è cambiato leggermente dopo la partenza di Higuain. Adesso hanno altre alternative che a me personalmente piacciono molto. Io sono nato calcisticamente con il 4-3-3, ci ho giocato anche in nazionale con quello schema e Sarri lo sta proponendo nel migliore dei modi, grazie anche ai giocatori che ha disposizione". Poi Sousa chiede ai suoi una scossa dopo la sconfitta a Milano contro l'Inter: "Dobbiamo essere noi stessi anche quando le cose non vanno bene e quando gli avversari ci pressano. Dobbiamo riuscire ad avere la certezza di essere competitivi dall'inizio alla fine. La nostra squadra ha questa capacità e sono convinto che domani lo dimostreremo".

Poi passa ad analizzare il Napoli: "Loro sono forti in fase offensiva e difensiva con delle individualità importanti, riescono spesso a fare bene sotto pressione e quasi dal niente possono vincere la partita. Noi dovremo essere concreti in tutto quello che facciamo, soprattutto quando abbiamo noi il pallone". "La Fiorentina deve cercare sempre di essere se stessa. Abbiamo dimostrato che riusciamo a competere con tutte le squadre, anche quelle che hanno altissima qualita' e sono certo che domani saremo competitivi. Cerchiamo di lavorare per essere continui anche caratterialmente, sappiamo che possiamo crescere sia a livello di risultati che di prestazioni" conclude Sousa.