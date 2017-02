Sousa: "Contro il Milan non è decisiva ma importante"

Roma, 18 feb. (askanews) - "Noi abbiamo l'ambizione di vincere qualsiasi sfida. Contro il Milan non sarà decisiva ma è un'occasione per portare a casa punti importanti. Giocare dopo il giovedì non è mai semplice, ma noi daremo sempre il massimo". Paulo Sousa presenta così la sfida di campionato contro il Milan. Per il tecnico della Fiorentina sarà importante giocare con intensità: "Per un match così serve massima intensità in campo. Avrò bisogno di gente freca quindi farò dei cambi perché ci sono dei giocatori in difficoltà". "Loro hanno come caratteristica principale la capacità di transizione - continua Sousa - soprattutto con determinati giocatori che sono di qualità. Essendo di un grande club questo li aiuta a vincere le partite". Poi parla del difficile momento di Ilicic e del possibile impiego di Saponara: "Altri giocatori mi stanno dimostrando qualcosa di più. Io credo molto in lui, lo scorso anno ha fatto una grande stagione. Non è arrivato ancora al suo massimo, può dare di più. Saponara? È al 100%, si allena con il gruppo. Ha superato l'infortunio, domani può giocare".