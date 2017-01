Roma, 23 gen. (askanews) - Vigilia di Coppa Italia per la Fiorentina che domani serà affronterà il Napoli allo Stadio San Paolo per i quarti di finale. Per il tecnico viola, non sarà importante giocare in trasferta: "Domani ci aspetta una bella partita, come sempre tra l'altro sono state quelle tra la Fiorentina e il Napoli, io però mi aspetto di vincere, lavoriamo per questo". "Giochiamo contro una squadra che da anni lotta per lo scudetto e per competere in Champions League - continua il portoghese - io ho la fortuna di allenare un gruppo straordinario, che cerca di crescere sempre, adesso l'obiettivo è trovare continuità agli ultimi risultati positivi". Per Sousa sarà fondamentale mantenere il possesso palla: "Sarà una partita dove le squadre ricercheranno il possesso palla e con quello di trovare gli spazi per finalizzare. Di conseguenza cercheremo di avere più possesso del nostro avversario per creare la nostra verticalizzazione che ci possa permettere di finalizzare". Infine parla del mercato: "Io dico sempre la stessa cosa, non mi aspetto niente. IL direttore mi ha chiesto l'analisi della squadra alla prima riunione a Lisbona e gli ho detto che per mantenere la qualità che serviva mantenere la rosa, poi decidono loro e io alleno i giocatori a disposizione. Io sono contento di essere l'allenatore e cerco di migliorarmi di volta in volta". Assente per infortunio Gonzalo Rodriguez, che dagli accertamenti risulta aver riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale.