Sousa: "Anche senza Kalinic lavorerò come sempre"

Roma, 10 gen. (askanews) - Vigilia di Coppa Italia per la Fiorentina di Paulo Sousa che domani alle 17.30 affronterà al "Franchi" il Chievoverona per il passaggio ai quarti di finale. Il tecnico viola parla subito della vicenda di mercato che da giorni tiene banco in casa Fiorentina, l'interesse dei cinesi del Tanjin per Kalinic: "Anche se lo vendessimo io cercherei di lavorare come sempre fatto, con i giocatori che ho a disposizione, per provare a migliorarli e a vincere. Il mio ruolo è quello di lavorare sul campo, posso dare le mie valutazioni alla società poi però sono loro a decidere". Quando gli viene chiesto della veridicità di un colloquio con il centravanti croato, risponde: "Chi ha detto questa cosa e soprattutto chi l'ha scritta posso solo rispondere che è tutto inventato come spesso è accaduto nei miei confronti. C'è chi inventa notizie per far vedere che sono ben informati e perché vogliono manipolare i nostri tifosi". Infine parla della sfida di domani: "In Coppa Italia vogliamo andare fino in fondo vincendo la partita di domani contro il Chievo".