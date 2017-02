Sousa: "A Roma senza Kalinic, Totti? Una favola"

Roma, 6 feb. (askanews) - "Arriviamo con la stessa voglia di vincere, ma sappiamo che davanti c'è una squadra che lotta con i vertici". La ventitreesima giornata del campionato di serie A si chiude domani con l'ultimo posticipo tra la Roma e la Fiorentina. Paulo Sousa prova a scardinare l'Olimpico dove la Roma, finora, ha sempre vinto: "Noi ci crediamo sempre - dice - Entriamo sempre in campo cercando di fare un gol in più dei nostri avversari. In ogni partita cerchiamo di dare il massimo, tenendo conto delle difficoltà che ci possono dare chi incontriamo di volta in volta". Kalinic e Saponara non saranno della partita. "Domani sarà una gara completamente diversa rispetto all'andata - continua - senza Kalinic andremo in campo con giocatori con caratteristiche diverse, che devono adattarsi alle varie situazioni. Babacar e Kalinic sono diversi ma l'idea deve essere la stessa". Infine un pensiero a Francesco Totti: "È una favola. Fino a quando vorrà e potrà giocare dovrà continuare a farlo. Può dare ancora tanto alla Roma".