Sofia Goggia seconda nel SuperG di Cortina

Roma, 29 gen. (askanews) - Sofia Goggia scrive un'altra pagina importante della sua storia stagionale cogliendo il nono podio dell'anno nel supergigante che ha chiuso la due giorni di Cortina sulla pista Olympia delle Tofane. La ventiquattrenne bergamasca, seconda sabato in discesa, si è ripetuta con un'altra grande prova che ha cancellato i due ritiri di cui è stata protagonista nelle ultime due uscite in questa disciplina. La giornata odierna le permette di eguagliare Deborah Compagnoni in cima alla speciale classifica dei podi conquistati in una singola edizione della Coppa del mondo (la campionessa valtellinese ci riuscì nel 1996/97 e 1997/98) ma soprattutto di risalire al terzo posto nella graduatoria generale di coppa. La vittoria è andata alla slovena Ilka Stuhec, altra straordinaria sorpresa di questi mesi, giunta al quinto trionfo, il primo in supergigante, che ha preceduto la nostra rappresentante di 31 centesimi, mentre l'austriaca Anna Veith è tornata sul podio dopo un'assenza di quasi due anni e un brutto infortunio al ginocchio con il terzo posto a 70 centesimi.