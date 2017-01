Roma, 18 gen. (askanews) - Partono domani su Sky le prime presentazioni ufficiali dei Team MotoGP 2017: giovedì 19 gennaio, in diretta da Madrid a partire dalle 11.30, Sky Sport24 HD mostrerà le nuove M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales. Inviato a Madrid Antonio Boselli, per raccogliere le prime interviste a caldo ai protagonisti della casa di Iwata.

Venerdì 20 tocca alla Ducati: le immagini delle nuove Desmosedici di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso verranno trasmesse in diretta sempre su Sky Sport24 HD a partire dalle 10.30, mentre in serata su Sky Sport MotoGP HD andrà in onda lo speciale "Furia Rossa", con l'intervista esclusiva di Sandro Donato Grosso a Jorge Lorenzo, la prima che il pilota rilascerà da ducatista all'interno della sede di Borgo Panigale.

Venerdì è anche il giorno in cui Marco Simoncelli avrebbe compiuto 30 anni: Sky Sport lo porta nel cuore e lo omaggia con la trasmissione del film "La Regola di Marco - Extra Edition", con tanti contributi, interviste, immagini e ricordi di chi ha conosciuto il Sic.