Siviglia: 14 tifosi arrestati dopo aggressione tifosi Juventus

Roma, 21 dic. (askanews) - La polizia spagnola ha arrestato oggi 14 ultras del Siviglia per il loro presunto coinvolgimento in una aggressione contro un gruppo di tifosi della Juventus che si è verificato nella notte del 21 novembre, prima dell'incontro tra le due squadre in Champions League. Tutte le persone fermate sono appartenenti al gruppo 'anticapitalista' di estrema sinistra strettamente legato ai cosiddetti Biris, i tifosi radicali del Siviglia. Tutto risale al giorno rpima del match di Champions quando un gruppo di ultras andalusi ha attaccato diversi fan juventini che stavano cenando all'interno di un bar. Almeno tre tifosi della Juventus sono rimasti feriti, uno gravemente, dopo aver ricevuto sette coltellate. Si trattava di un cittadino belga che è stato operato d'urgenza presso l'Ospedale Virgen del Rocio. La polizia ha identificato i partecipanti a questo attacco ed ha iniziato un'indagine per determinare la reale partecipazione all'aggressione, che ha portato ai 14 arresti di oggi. Tra gli arrestati ci sarebbe il presunto autore delle pugnalate al giovane tifoso belga. I reati contestati agli arrestati sono: lesioni, danni, appartenenza ad un gruppo criminale e disordine pubblico.