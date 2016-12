Simone Inzaghi: "Gli obiettivi della Lazio sono cambiati"

Roma, 20 dic. (askanews) - La Lazio non è più una sorpresa e vuole continuare a sognare la Champions. "Gli obiettivi sono cambiati, è innegabile. Io però ero fiducioso all'inizio, adesso stiamo andando benissimo, ma non siamo nemmeno a metà e dovremo gestire bene questa pausa". Parola di Simone Inzaghi alla vigilia del match di San Siro contro l'Inter. "Voglio chiudere il 2016 con un risultato positivo, ma non sarà facile contro un'Inter che ha investito tanto e che ha preso un ottimo allenatore che conosco molto bene". Potrebbe chiudere a 37 punti facendo la storia: "Ho vissuto quest'anno con serenità, è la mia dote. Sono in questo ambiente da diverso tempo, non mi lascio trasportare dagli elogi né travolgere dalla diffidenza iniziale. La società mi aiuta perché non mi fa mancare nulla e i giocatori hanno fiducia in me e mi seguono. Li ringrazio tutti". Di fronte un Pioli che conosce bene la Lazio: "Penso che i nerazzurri siano costruiti per lottare per i primi tre posti. Hanno speso tanto e sono una squadra blasonata, lui è un'arma in più per l'Inter. Contro Milan, Juve e Roma abbiamo commesso qualche errore, ma anche la Fiorentina è una grande. Era prima l'anno scorso con l'Inter nel girone d'andata. Siamo calati un po' nella ripresa contro i viola, ma abbiamo tenuto. Adesso con i nerazzurri è un altro scontro diretto"