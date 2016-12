Siglato Protocollo intesa tra Anci e Enti di promozione sportiva

Roma, 21 dic. (askanews) - Un confronto diretto e costante tra Comuni ed enti di promozione sportiva per favorire la promozione dello sport sul territorio, orientare le scelte urbanistiche e di impiantistica sportiva, programmare azioni congiunte che siano volte alla massima diffusione dello sport per tutti, per la tutela della salute e della coesione sociale e contro ogni forma di discriminazione, etnica, sessuale o socio-economica. Con questi obiettivi, l'Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e gli Enti di Promozione sportiva, tra cui Aics, Associazione Italiana Cultura Sport, hanno siglato questa mattina alla Camera dei Deputati il Protocollo d'intesa volto a favorire nei territori la promozione della cultura sportiva, della pratica motoria, della tutela della salute, dell'inclusione sociale e della lotta alle diseguaglianze.

Da una parte, dunque, l'Associazione dei Comuni che hanno delega in materia di promozione sportiva nei vari territori e sono proprietari della quasi totalità degli impianti pubblici sportivi; dall'altra, gli Enti di promozione sportiva che tutti insieme associano 7 milioni di cittadini, possono contare su una rete capillare di oltre 66mila associazioni e promuovono e svolgono sport rivolto a tutti, bambini e anziani. Insieme, Comuni e associazionismo sportivo di base possono quindi promuovere lo sport come corretto stile di vita e collante sociale, ma anche indirizzare e confrontarsi sulle scelte strategiche per i territori: per questo, etici ma anche molto pratici sono gli obiettivi che ci si prefigge con il Protocollo siglato stamane. (Segue)