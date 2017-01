Serie B: Tris Benevento contro il Carpi, Vicenza-Spal 1-1

Roma, 28 gen. (askanews) - Nella 23esima giornata del campionato di Serie B a sorridere è il Benevento. La squadra di Baroni travolge in casa il Carpi grazie alla doppietta di Ceravolo e alla rete di Falco e si porta ad un punto dal terzo posto in classifica, occupato dalla Spal che ha pareggiato 1-1 sul campo del Vicenza che è passato in vantaggio con Orlando ma Floccari in pieno recupero ha regalato un insperato pareggio alla squadra di Semplici. Dopo due vittorie consecutive si ferma invece il Cittadella, che esce sconfitto in casa della Ternana 1-0 punita da Falletti. Con questo ko la squadra di Venturato perde la terza posizione mentre sono tre punti d'oro per i biancorossi in chiave playout. Non basta Casarini invece al Novara contro il Pisa di Gattuso che pareggiano all'ultimo secondo con Masucci. Non riesce a far valere il fattore campo invece il Cesena che non va oltre al 2-2 contro l'Ascoli: di Renzetti e Rigione le reti dei romagnoli, per i marchigiani invece due reti su rigore con Gatto e Perez. In chiave salvezza buon pareggio anche per l'Avellino che agguanta in casa il 2-2 nei minuti finali: campani avanti con Lasik, poi i liguri ribaltano il punteggio con Catellani e Troiano ma nel finale Moretti fa 2-2. Colpo esterno del Trapani che rimonta la rete di La Mantia con Pagliarulo, Barillà e Jallow ottenendo la seconda vittoria consecutiva che le permette si sperare ancora nella salvezza. Finisce a reti inviolate invece il match tra Bari e Perugia.

Risultati: Frosinone-Brescia 1-0 (giocata venerdì) Avellino-Entella 2-2 Bari-Perugia 0-0 Benevento-Carpi 3-0 Cesena-Ascoli 2-2 Novara-Pisa 1-1 Pro Vercelli-Trapani 1-3 Ternana-Cittadella 1-0 Vicenza-Spal 1-1 Verona-Salernitana (domenica 29/01 ore 17.30) Spezia-Latina (lunedì 30/01 ore 20.30)

Classifica: Verona, Frosinone 41; Spal 40; Benevento 39; Cittadella 37; Entella, Carpi 33; Perugia 32; Bari 30; Novara 29; Spezia, Ascoli 28; Salernitana, Brescia, Vicenza 27; Latina 26; Pisa, Avellino 25; Cesena, Pro Vercelli 24; Ternana 23; Trapani 19.