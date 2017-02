Roma, 25 feb. (askanews) - Se lo aggiudica il Frosinone con un rigore di Ciofani il big match di giornata contro il Verona. Prova di forza quindi dei ciociari che sono sempre più primi in classifica a più tre punti sulla Spal che ha vinto 2-0 contro il Perugia grazie a Floccari e Schiattarella mentre gli scaligeri scivolano addirittura la terzo posto a pari punti con il Benevento. Tre punti d'oro in chiave playoff anche per l'Entella che liquida 2-0 il Carpi con Caputo e Catellani e per il Novara che piega in casa lo Spezia 2-1 con Macheda e Galabinov, inutile il gol del momentaneo pareggio di Granoche. Continua il buon momento dell'Avellino che vince ancora: al "Partenio" i campani battono 3-1 il Vicenza con doppietta di D'Angelo e gol di Ardemagni, di Bellomo la rete dei vicentini. Colpo esterno anche per la Pro Vercelli che si impone a Cesena 2-1 con reti di Bianchi e Emmanuello. Bene anche il Pisa che vince in trasferta ad Ascoli con un pirotecnico 4-2 con doppio Masucci, Angiulli e Mannini, per l'Ascoli invece Favilli e Cacia. In zona playout respirano il Latina e il Trapani che vincono 1-0 rispettivamente contro Ternana e Salernitana.

Risultati:

Benevento-Bari 3-4 (giocata venerdì) Brescia-Cittadella 4-1 (giocata venerdì) Ascoli-Pisa 2-4 Avellino-Vicenza 3-1 Cesena-Pro Vercelli 1-2 Entella-Carpi 2-0 Frosinone-Verona 1-0 Novara-Spezia 2-1 Spal-Perugia 2-0 Ternana-Latina 0-1 Trapani-Salernitana 1-0

Classifica: Frosinone 51; Spal 48; Benevento, Verona 46; Bari 40; Perugia, Cittadella 39; Entella, Spezia 38; Novara 37; Carpi 36; Avellino 35; Ascoli 34; Salernitana 32; Pisa, Brescia 31; Cesena, Latina 29; Pro Vercelli, Vicenza 28; Trapani 25; Ternana 23.