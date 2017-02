Serie B: Frosinone batte Carpi 1-0 e va in testa, ko il Verona

Roma, 11 feb. (askanews) - Cambio al vertice in vetta al campionato di Serie B. Il Frosinone vince 1-0 contro il Carpi grazie ad un gol di Terranova e scavalca in testa alla classifica il Verona che invece, priva del suo bomber Pazzini assente per squalifica, perde ad Avellino 2-0 punita dalle reti di Paghera su rigore e Verde. Sorride anche il Benevento che scavalca la Spal (che però gioca alle 18 contro l'Entella) e sale al terzo posto battendo il Latina 2-1: i campani rimontano la rete di Corvia con Pezzi e Ciciretti. Frena ancora il Cittadella che impatta 1-1 a Novara: di Galabinov e Iunco le reti, e vede avvicinarsi sempre di più lo Spezia che vince 2-0 in casa della Pro Vercelli con Maggiore e Fabbrini. Terminano 1-1 anche le sfide tra Brescia-Pisa e Cesena-Bari. In coda continua il buon momento del Trapani che strappa un pareggio per 2-2 in casa dell'Ascoli.

Risultati:

Vicenza-Salernitana 0-1 (giocata venerdì) Ascoli-Trapani 2-1 Avellino-Verona 2-0 Benevento-Latina 2-1 Brescia-Pisa 1-1 Cesena-Bari 1-1 Frosinone-Carpi 1-0 Novara-Cittadella 1-1 Pro Vercelli-Spezia 0-1 Entella-Spal (ore 18) Ternana-Perugia (Domenica 12/02 ore 15)

Classifica:

Frosinone 47; Verona 45; Benevento 43; Spal 41; Cittadella 39; Spezia 37; Perugia 35; Entella, Bari 34; Carpi 33; Novara, Salernitana 31; Ascoli 30; Avellino 29; Cesena, Brescia 28; Pisa, Vicenza 27; Latina 26; Pro Vercelli 25; Ternana 23; Trapani 21.