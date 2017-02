Serie B: Dionisi regala il derby al Frosinone: Latina ko 1-0

Roma, 4 feb. (askanews) - Una rete di Dionisi su rigore permette al Frosinone di vincere il derby contro il Latina e consolidare il secondo posto in classifica. La squadra di Marino si porta ad un punto dalla capolista Verona e porta a 4 i punti di vantaggio sulla Spal che impatta 1-1 in casa contro l'Ascoli, che passa in vantaggio con Favilli ma viene ripresa dal rigore di Antenucci. Frena anche il Cittadella che non va oltre lo 0-0 contro la Pro Vercelli e ne approfitta il Perugia che batte 3-2 il Brescia, al termine di un match rocambolesco, e si porta al sesto posto. Umbri avanti con Forte, ma Caracciolo prima e BOnazzoli poi, ribaltano il risultato. Il Perugia però non ci sta e pareggia con Mustacchio e pochi minuti dopo, ancora Forte, segna la rete del 3-2. Bene anche lo Spezia che mantiene vive le speranze playoff battendo 2-0 la Ternana con Djokovic e un rigore di Granoche mentre la Salernitana non riesce ad andare oltre allo 0-0 in casa contro il Novara. Il Pisa di Gattuso dopo essere passato in svantaggio per la rete di Caputo, pareggia in dieci (espulso Verna), con Cani.

Risultati:

Verona-Benevento 2-2 (giocata venerdì) Cittadella-Pro Vercelli 0-0 Latina-Frosinone 0-1 Perugia-Brescia 3-2 Pisa-Entella 1-1 Salernitana-Novara 0-0 Spal-Ascoli 1-1 Spezia-Ternana 2-0 Bari-Vicenza (ore 18) Carpi-Cesena (domenica 05/02 ore 12.30) Trapani-Avellino (lunedì 06/02 ore 20.30)

Clasifica:

Verona 45; Frosinone 44; Spal 41; Benevento 40; Cittadella 38; Perugia 35; Entella, Spezia 34; Carpi 33; Bari, Novara 30; Ascoli 29; Salernitana 28; Brescia, Vicenza 27; Latina, Pisa 26; Pro Vercelli, Avellino 25; Cesena 24; Ternana 23; Trapani 19.