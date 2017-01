Roma, 21 gen. (askanews) - Inizia male il nuovo anno per la capolista Verona che scivola 2-0 sul campo del Latina, punita dalle reti di Brosco e Boakye. I veneti però, mantengono la prima posizione visto il clamoroso ko del Frosinone in casa dell'Entella dove in vantaggio al 2' con Dionisi si fanno rimontare con due reti in pieno recupero di Troiano e Caputo. Ne approfitta anche la Spal che vince 2-0 lo scontro di alta classifica contro il Benevento grazie a Vicari e il neo acquisto Floccari e si porta in seconda posizione a due punti dal Verona. Bene anche il Cittadella che liquida il Bari 2-0 con Chiaretti e Schenetti e mantiene la quarta posizione mentre torna al successo il Pisa di Gattuso che piega 1-0 la Ternana grazie alla rete di Gatto. In zona playout invece preziosissime vittorie per Trapani e Avellino. I siciliano vincono 2-1 in rimonta in casa contro il Novara mentre i campani si impongono 2-0 sul campo del Brescia con doppio Ardemagni. Termina 0-0 invece la sfida tra Carpi e Vicenza.

Risultati:

Brescia-Avellino 0-2 Carpi-Vicenza 0-0 Cittadella-Bari 2-0 Entella-Frosinone 2-1 Latina-Verona 2-0 Pisa-Ternana 1-0 Spal-Benevento 2-0 Trapani-Novara 2-1 Salernitana-Spezia domenica 22/01 ore 17.30 Perugia-Cesena lunedì 23/01 ore 20.30 Ascoli-Pro Vercelli posticipata

Classifica: Verona 41; Spal 39; Frosinone 38; Cittadella 37; Benevento 36; Carpi 33; Entella 32; Perugia 30; Bari 29; Spezia, Novara 28; Ascoli, Brescia 27; Latina, Vicenza 26; Salernitana, Pisa, Pro Vercelli, Avellino 24; Cesena 22; Ternana 20; Trapani 16.