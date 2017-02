Serie B: Benevento secondo, battuta 1-0 la Pro Vercelli

Roma, 18 feb. (askanews) - Continua a volare il Benevento che vince 1-0 grazie ad un rigore allo scadere di Ceravolo sul campo della Pro Vercelli. I campani salgono momentaneamente al secondo posto, scavalcano il Frosinone (impegnato domani a Pisa) e si portano ad un punto dalla capolista Verona che gioca lunedì contro la Spal. Sorride anche il Bari che batte 3-1 la Ternana, che ora è penultimo, e si porta in zona playoff grazie a Brienza, Galano e Floro Flores mentre a nulla è valso il momentaneo pareggio di Di Noia. Tre punti d'oro anche per il Carpi che piega 2-1 il Brescia a cui non basta il solito Caracciolo perché viene punita dall'uno-due micidiale di Lasagna e Beretta mentre continua il buon momento dell'Avellino che vince in rimonta 3-1 il campo del Cittadella e adesso spera nel playoff: Strizzolo porta avanti la squadra di Venturato, poi l'ex Ardemagni (due gol) e Eusepi ribaltano il punteggio. Pareggiano con lo stesso punteggio: 1-1 Vicenza-Ascoli e Salernitana-Cesena, mentre il Trapani sotto di due reti in casa dello Spezia riesce a rimontare sul 2-2 grazie a Casasola e Pagliarulo. Finisce a reti bianche il match tra Perugia ed Entella.

Risultati:

Latina-Novara 0-1 (giocata ieri) Bari-Ternana 3-1 Carpi-Brescia 2-1 Cittadella-Avellino 1-3 Perugia-Entella 0-0 Pro Vercelli-Benevento 0-1 Salernitana-Cesena 1-1 Spezia-Trapani 2-2 Vicenza-Ascoli 1-1 Pisa-Frosinone (domani ore 15) Verona-Spal (lunedì ore 20.30)

Classifica:

Frosinone 47; Benevento 46; Verona 45; Spal 44; Perugia, Cittadella 39; Spezia 38; Bari 37; Carpi 36; Entella 35; Ascoli, Novara 34; Salernitana, Avellino 32; Cesena 29; Brescia, Vicenza 28; Pisa 27; Latina 26; Pro Vercelli 25; Ternana 23; Trapani 22.