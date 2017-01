Roma, 22 gen. (askanews) - Sesta vittoria consecutiva per l'Inter che scavalca i cugini del Milan in classifica e si porta a 39 punti, un punto dal quarto posto della Lazio. I nerazzurri si impongono a Palermo con un gol di Joao Mario. Doppio Dzemaii ed il Bologna vince 2-0 con il Torino, l'Empoli batte l'Udinese 1-0 con un gol di Mchelidze e si porta a +11 sulla terz'ultima in classifica mentre il Crotone impone i pari al Genoa ed il Sassuolo vince in trasferta, a Pescara. Questi i risultati, i marcatori e la classifica del campionato di serie A dopo la venbtunesima giornata:

Chievo-Fiorentina 0-3, 18'pt Tello, 7'st Babacar (rig), 49'st Chiesa Milan-Napoli 1-2, 6'pt Insigne (N), 9'pt Callejon (N), 37'pt Kucka (M) Juventus-Lazio 2-0, 5'pt Dybala, 16'pt Higuain Bologna-Torino 2-0, 43'pt, 38'st Dzemaili Empoli-Udinese 1-0, 37'st Mchelidze Genoa-Crotone 2-2, 43'pt Simeone (G), 9'st Ceccherini (C), 21'st Ocampos (rig, G), 29'st Ferrari (C) Palermo-Inter 0-1, 20'st Joao Mario Pescara-Sassuolo 1-3, 1'pt Matri (S), 11'st Bahebeck (P), 20'st Pellegrini (S), 28' st Matri (S) Atalanta-Sampdoria: ore 18 Roma-Cagliari: ore 20.45 Classifica: Juventus 48, Roma e Napoli 44, Lazio 40, Inter 39, Milan 37, Atalanta 35, Fiorentina 33, Torino 30, Bologna, Cagliari 26, Chievo 25, Udinese 24, Sampdoria, Sassuolo, Genoa 24, Empoli 21, Crotone, Palermo 10, Pescara 9.