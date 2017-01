Serie A, Pescara-Fiorentina si giocherà il primo febbraio

La partita rinviata ieri per neve si disputerà alle 20.45

Roma, 9 gen. (askanews) - Pescara-Fiorentina, rinviata ieri per il rischio incolumità degli spettatori e per via delle difficoltà che si erano create, a causa del clima, nel raggiungere la città abruzzese, sarà recuperata il prossimo primo febbraio alle 20.45. Lo ha disposto il Presidente della Lega Serie A "visto il provvedimento del 7 gennaio 2017 con il quale il Prefetto di Pescara ha disposto il rinvio della gara Pescara-Fiorentina della 19ª giornata di andata del Campionato di Serie A TIM a causa delle avverse condizioni meteo".