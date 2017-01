Serie A, la Roma vince a Udine aspettando la Juve

Il Napoli travolge il Pescara, la Lazio ok in rimonta

Roma, 15 gen. (askanews) - La Roma supera l'ostacolo Udinese (gol di Nainggolan, Dzeko sbaglia un rigore) e si porta a -1 dalla Juventus che ha due partite da giocare: contro la Fiorentina questa sera ed il recupero di campionato con il Crotone per la Supercoppa. Il Napoli prima soffre, poi dilaga sul Pescara (3-1). Vincono in rimonta Lazio sull'Atalanta e Sassuolo sul Palermo. Finisce 0-0 Sampdoria-Empoli. Questi i risultati e la classifica della ventesima giornata di serie A:

Crotone-Bologna 0-1, 6'st Dzemaili Inter-Chievo 3-1, 34'pt Pellissier (C), 24'st Icardi (I), 41'st Perisic (I), 48'st Eder (I) Cagliari-Genoa 4-1, 28'pt Simeone (G), 40'pt e 15'st Borriello (C), 44'pt Joa Pedro (C), 19'st Farias (rig. Cag) Lazio-Atalanta 2-1, Petagna (A), 46'pt Milinkovic-Savic (L), 23'st Immobile (L) Napoli-Pescara 3-1, 2'st Tonelli (N), 4'st Hamsik (N), 40'st Mertens (N), 48'st Caprari (P, rig) Sampdoria-Empoli 0-0 Sassuolo-Palermo 4-1, 9'pt Quaison (P), 15'pt, 21'st Matri (S), 24'pt Ragusa (S), 38'st Politano (S) Udinese-Roma 0-1, 12'pt Nainggolan (R) Fiorentina-Juventus: ore 20.45 Torino-Milan: domani ore 20.45 Classifica: Juventus 45, Roma 44, Napoli 41, Lazio 40, Milan, Inter 36, Atalanta 35, Torino 29, Fiorentina 27, Cagliari 26, Udinese, Chievo 25, Sampdoria 24, Bologna, Genoa 23, Sassuolo 21, Empoli 18, Palermo 10, Crotone, Pescara 9