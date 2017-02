Roma, 26 feb. (askanews) - Un rigore di Bacca permette al Milan di sbancare il campo del Sassuolo in una partita non senza polemiche. Il colombiano realizza in maniera irregolare: scivolando, tocca il pallone due volte, con il destro e con il sinistro. Gli emiliani protestano anche per due rigori non concessi dall'arbitro Calvarese. Vince anche la Lazio, 1-0, sull'Udinese con un rigore di Immobile. Il Pescara di Zeman perde 2-0 contro il Chievo a Verona. Vince in trasferta il Cagliari a Crotone. Pareggio in extremis del Genoa contro il Bologna in casa. Questi i risultati e la classifica dopo la 26ma giornata del campionato di serie A:

Napoli-Atalanta 0-2, 28'pt e 25'st Caldara Juventus-Empoli 2-0, 7'st Skorupski (aut), 20'st Alex Sandro Palermo-Sampdoria 1-1, 31'pt Nestorovski (P, rig), 45'st Quagliarella Chievo-Pescara 2-0, 12'pt Birsa, 16'st Castro Crotone-Cagliari 1-2, 10'pt Stoian (Cr), 32'pt Joao Pedro (C), 24'st Borriello (C) Genoa-Bologna 1-1, 12'st Viviani (B), 49'st Ntcahm (G) Lazio-Udinese 1-0, 27'st Immobile (rig) Sassuolo-Milan 0-1, 22'pt Bacca (rig) Inter-Roma: ore 20.45 Fiorentina-Torino: domani ore 20.45

Classifica: Juventus 66, Roma 56, Napoli 54, Atalanta 51, Lazio 50, Inter 48, Milan 47, Fiorentina 40, Torino, Sampdoria, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12