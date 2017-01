Serie A, Cagliari-Genoa 4-1, doppietta Borriello

Roma, 15 gen. (askanews) - Cagliari scatenato. Nell'anticipo delle 12.30 i sardi battono 4-1 il Genoa grazie ad un secondo tempo pirotecnico. Il Cagliari si regala così la prima vittoria del 2017 in casa (la settima interna stagionale) mettendo al sicuro la classifica senza l'apporto della curva chiusa per squalifica in seguito al petardo esploso in mano ad un addetto alla sicurezza durante la sfida col Sassuolo del 22 dicembre. I sardi ribaltano lo svantaggio firmato Simeone alla mezz'ora del primo tempo con una doppietta di Borriello. Segnano anche i brasiliani Joao Pedro e Farias.