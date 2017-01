Serena Williams:"Senza Venus non avrei vinto 23 Slam"

Roma, 28 gen. (askanews) - "Vorrei ringraziare mia sorella Venus che è una persona straordinaria e di certo non avrei vinto 23 Slam senza di lei". Sono le prime parole di Serena Williams dopo la vittoria nella finale degli Australian Open contro la sorella Venus. La più piccola delle Williams, al settimo successo a Melbourne però, nel ricevere il premio non dimentica di ringraziare la sorella: "Non avrei ottenuto niente senza di lei ed è l unico motivo per cui sono qui. Non esistono sorelle williams senza di lei perché mi ha spronatoogni volta a fare meglio, a combattere". "Ringrazio anche il mio team senza il quale non avrei potuto fare niente di tutto questo perché sa cosa ho passato" conclude Serena. Parla anche la sconfitta, Venus, che però ci tiene ad esaltare i meriti di Serena: "E' stata brava e contro di lei ho avuto tante sconfitte, ma una sua vittoria è anche una mia vittoria, perché quando non riuscivo io c'eri tu. Sono orgoglioso di lei".