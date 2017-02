Sei Nazioni, Scozia-Irlanda 27-22 nel match d'esordio

Primo tempo 21-8 per i padroni di casa

Roma, 4 feb. (askanews) - La Scozia ha battuto l'Irlanda 27-22 nel match d'apertura del Sei Nazioni 2017 disputato a Edinburgo. Per gli scozzesi due mete di Hogg, una di Dunbar e tre trasformazioni di Laidlaw che ha siglato anche due calci di punizione. Per l'Irlanda sotto 21-8 al termine della prima frazione di gioco, mete di Earls, Henderson e Jackson. Due trasformazioni ed un piazzato di Jackson. Alle 18 in campo Inghilterra-Francia, domani Italia-Galles.