Roma, 22 feb. (askanews) - Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, Conor O'Shea, ha ufficializzato la formazione che affronterà domenica 26 febbraio a Twickenham l'Inghilterra nella terza giornata dell'RBS 6 Nazioni 2017. Quattro i cambi apportati dal CT rispetto alla formazione sconfitta in casa a Roma dall'Irlanda l'11 febbraio scorso per il test contro il XV della Rosa, campione in carica del 6 Nazioni ed alla ricerca del secondo Grand Slam consecutivo. Tra gli avanti, O'Shea conferma sette ottavi del pack schierato a Roma nel secondo turno, con Steyn che rientra dal primo minuto al posto di Mbandà in terza linea, mentre le altre novità riguardano la mediana e la linea arretrata: in cabina di regia, confermato Edoardo Gori, la maglia numero dieci di apertura va per la gara di Twickenham a Tommaso Allan, la cui ultima partenza dal primo minuto in Nazionale risale al test vinto a giugno a Toronto contro il Canada. All'ala rientra Bisegni al posto di Esposito, mentre tra i centri, in coppia con McLean, O'Shea schiera dal primo minuto Michele Campagnaro, partito dalla panchina nelle prime due giornate. In panchina trovano posto il tallonatore Gega, i piloni Rizzo e Ceccarelli, il seconda linea Biagi, il flanker Mbandà, i due mediani Bronzini e Canna e Benvenuti come utility back. Questa la formazione dell'Italia: Padovani; Bisegni, Campagnaro, Mclean, Venditti, Allan, Gori; Parisse, Favaro, Steyn; Van Schalkwyk, Fuser; Cittadini, Ghiraldini, Lovotti. A Disposizione: Gega, Rizzo, Ceccarelli, Biagi, Mbanda', Bronzini, Canna, Benvenuti