Sei Nazioni, Parisse: "Nella ripresa abbiamo perso la testa"

Roma, 5 feb. (askanews) - "Il nostro primo tempo è stato abbastanza buono, ma nel secondo la nostra disciplina è stata disastrosa". Sergio Parisse analizza in questo modo la sconfitta subita all'Olimpico dal Galles nell'esordio del Sei nazioni di rugby. "Abbiamo concesso tante punizioni, non dobbiamo dare colpe all'arbitro - spiega a DMax il capitano azzurro - abbiamo perso la testa e il Galles ne ha approfittato, giocando con più tranquillità". L'Italia avrebbe potuto segnare di più nei primi quaranta minuti: "A fine primo tempo i britannici hanno giocato sporco nei loro 22, e con qualche calcio in più a favore... Sì, potevamo concretizzare di più - conclude Parisse - ma sono statu bravi loro a difendere".