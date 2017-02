Roma, 24 feb. (askanews) - Mancano due giorni alla sfida dell'Italrugby contro l'Inghilterra a Londra dove a Twickenham giocheranno la terza partita valida per il Sei Nazioni 2017. A suonare la carica è il capitano degli azzurri, Sergio Parisse: "Lo spirito è positivo nella consapevolezza che con l'Inghilterra sarà una partita estremamente dura. Ci siamo preparati bene e siamo fiduciosi, convinti di dover fare 80' di buona prestazione, dando tutto in campo e lottare contro una formazione che sicuramente lotterà per vincere il Torneo". "Non andiamo quindi in campo solo per fare bella figura e non siamo ancora a piangere per come è andata la partita contro l'Irlanda. E' un match diverso, un avversario differente: vogliamo dare il massimo con i nostri limiti. Il risultato sarà la conseguenza di ciò che faremo in campo, sperando di disputare una grande partita" conclude Parisse.