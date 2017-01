Roma, 23 gen. (askanews) - "Fare bene le piccole cose". E' il mantra del ct della nazionale di rugby, Conor O'Shea, chiamato a guidare il XV azzurro per il Sei Nazioni al quale l'Italia parteciperà per la diciottesima volta dopo il suo esordio nel 2000 con la vittoria al Flaminio contro la Scozia. "Dovremo cercare la prestazione in ogni partita - ha detto il ct italiano - abbiamo dimostrato con la vittoria sul Sudafrica nei test match autunnali di avere un grande potenziale. Se faremo bene le piccole cose potremo vincere le partite". Il Sei Nazioni azzurro comincerà il prossimo 5 febbraio all'Olimpico di Roma contro il Galles. "Questa mattina ho detto che il rugby in Italia è a un bivio, questa è una grande responsabilità per me". L'arrivo del tecnico irlandese ha portato tanta motivazione in casa Italia. "O'Shea - dice Capitan Parisse - è un allenatore molto positivo, con tantissime energie e sicuramente molto motivato. Sta trasmettendo tutte queste energie alla squadra, non possiamo far altro che allenarci intensamente e cercare di essere competitivi. Non mi piace sbilanciarmi ma sono convinto di una cosa: siamo sulla buona strada, l'avevo già detto dopo i 60 punti subiti con la Nuova Zelanda, la vittoria sul Sudafrica e lo ribadisco anche dopo la sconfitta con Tonga. In questo Sei Nazioni abbiamo cinque partite che sono cinque opportunità". L'evento è stato presentato nel salone d'onore del Coni alla presenza del presidente Giovanni Malagò. "Assieme al Golden Gala di atletica, al Settecolli di nuoto e agli Internazionali di tennis, il rugby rappresenta un'eccellenza nella nostra offerta sportiva all'interno di un luogo storico come il Foro Italico" ha detto il numero uno dello sport italiano. Sotto i riflettori anche il VI nazioni femminile con la prima partita che sarà in programma il 4 febbraio a Jesi contro il Galles.