Sei Nazioni, non basta grande Francia, l'Inghilterra vince 19-16

Roma, 4 feb. (askanews) - Nel secondo match del Sei Nazioni non basta una grande Francia: l'Inghilterra vince 19-16. Per gli inglesi l'unica meta è di Te'o, mentre Farrell mette a segno la conversione. Di Farrell (due) e Daly le punizioni messe a segno dagli inglesi. Per la Francia invece, che riesce a chiudere il primo tempo in parità sul 9-9 a meta ci va Slimani, mentre Lopez realizza la conversione. Lo stesso Lopez mette a segno tre punizioni. Domani Italia-Galles.